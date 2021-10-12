Еще один потенциальный трансфер для "сорок".
Уэсли Фофана, getty Images
12 октября 2021, 18:24
Защитник Лестера Уэсли Фофана в ближайшее время может перейти в Ньюкасл. Об этом сообщает RMC.
По информации источника, "сороки" вскоре сделают официальное предложение Лестеру по покупке 20-летнего футболиста.
Новое руководство Ньюкасла наладило связь с окружением Фофана, которое также не против видеть француза в клубе.
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Также сообщается, что именно подписание молодого защитника станет приоритетом для Ньюкасла в зимнее трансферное окно.
Отметим, что Фофана перешел в Лестер в октябре 2020 года. В прошлом сезоне он сыграл 38 матчей, в которых результативными действиями не отличался.
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