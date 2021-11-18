Англия

Защитник Лестера назвал клубы, в которых не против продолжить свою карьеру.

Защитник Лестера Уэсли Фофана поразмышлял на тему того, где бы он хотел продолжить свою карьеру.

По словам футболиста, есть ряд английских клубов, где он мог бы попробовать свои силы.

"Если говорить об Англии — это Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Это и Реал с Барселоной, конечно. Перспектива однажды оказаться в топ-клубе заставляет тебя упорно трудиться каждый день. Только трудом можно воплотить своим мечты.

Еще я с детства болею за Марсель, поэтому хотел бы поиграть еще и там", — заявил Фофана в интервью Goal.

В текущем сезоне футболист еще не появлялся в составе Лестера на поле, так как по-прежнему залечивает травму.

Ранее сообщалось, что в услугах Фофана заинтересован Челси.