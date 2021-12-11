Украинец начнет матч АПЛ со стартовых минут.
Александр Зинченко, Getty Images
11 декабря 2021, 13:45
Защитник Александр Зинченко попал в стартовый Манчестер Сити на матч 16-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.
Украинец начнет домашний матч "горожан" с первых минут на позиции левого защитника.
В текущем сезоне Зинченко провел 8 поединков в футболке Сити, отличившись одним ассистом.
Матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон состоится на Этихаде в субботу, 11 декабря, и начнется в 14:30 по киевскому времени.