Англия

Украинец начнет матч АПЛ со стартовых минут.

Защитник Александр Зинченко попал в стартовый Манчестер Сити на матч 16-го тура АПЛ против Вулверхэмптона.

Украинец начнет домашний матч "горожан" с первых минут на позиции левого защитника.

В текущем сезоне Зинченко провел 8 поединков в футболке Сити, отличившись одним ассистом.

Матч Манчестер Сити – Вулверхэмптон состоится на Этихаде в субботу, 11 декабря, и начнется в 14:30 по киевскому времени.