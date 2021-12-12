Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка АПЛ.

Манчестер Юнайтед свой поединок 18-го тура английской Премьер-лиги проводил на поле одного из аутсайдеров чемпионата — Норвича, однако испытал немало проблем на пути к достижению необходимого результата. Несмотря на разницу в статусе команд, "канарейки" показали качественное сопротивление, а "Красным дьяволам" в итоге удалось забить лишь усилиями Криштиану Роналду с пенальти.

Обзор матча:

Норвич Сити — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Роналду, 75 (пен.)

Норвич: Крул — Ааронс, Хэнли (Соренсен, 21), Кабак, Яннулис — Рупп (Лис-Мелоу, 76), Маклин, Гилмор — Плахета (Кантвелл, 70), Пукки, Сарджент.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Далот, Линделеф (Байи, 74), Магуайр, Теллес — Мактоминей, Фред — Бруну Фернандеш (ван де Бек, 88), Санчо (Гринвуд, 67) — Роналду, Рашфорд.

Предупреждения: Лис-Мелоу — Далот.