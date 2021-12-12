Англия

Хавбек прокомментировал результат киевлян.

Полузащитник Динамо Сергей Сидорчук поделился своим мнением о ничьей с Зарей (1:1) в матче 18-го тура УПЛ.

"Не буду ссылаться на какое-то невезение. Таково наше мастерство. Из 27 ударов примерно четверть были неподготовленными. Хотели выиграть, спешили, но не получилось.

Заря по праву является третьей силой нашего чемпионата и представителем страны в еврокубках. Была тяжелая игра, и мы ожидали, что соперник будет так играть, ведь разбирали их домашний матч с Буде-Глимтом. Они изменили свою игру. Не помню, чтобы Заря оборонялась такими силами.

В прошлом сезоне до зимы мы также теряли очки, и было тяжело. Во второй части сезона обычно у нас получается лучше, будем стараться повторить это и в следующем году. Плюс сказывается короткий промежуток отпуска, это тоже немаловажно", – рассказал Сидорчук в комментарии официальному сайту клуба.

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