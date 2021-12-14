Защитник лондонского Челси может избежать хирургического вмешательства.
бен чилвелл, getty images
14 декабря 2021, 19:15
Защитник лондонского Челси Бен Чилвелл получил серьезную травму в поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против Ювентуса (4:0), из-за чего не смог продолжить игру и был вынужденно заменен на 71-й минуте.
Предполагалось, что футболист пропустит около двух месяцев, а также будет вынужден провести операцию, чтобы колено восстанавливалось быстрее и более корректно.
Тем не менее, по информации The Athletic, Чилвелл уже приступил к пробежкам и может избежать хирургического вмешательства. Более точная информация появится после дополнительного обследования футболиста.
Что касается другого защитника команды Тухеля — Трево Чалобы, то он полностью восстановился после повреждения и приступил к тренировкам в общей группе. Растяжение подколенного сухожилья оказалось не столь серьезным, как изначально предполагали медики Челси.
В текущем сезоне Чилвелл провел 12 матчей за Челси во всех турнирах, в которых сумел забить три мяча, а также отдать одну голевую передачу.
Следующий матч "пенсионеры" проведут против Эвертона в рамках АПЛ. Матч состоится в четверг, 16 декабря в 21:45 по киевскому времени.