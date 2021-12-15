Англия

Лондонский клуб хочет заполучить защитника в январе.

Защитник Ливерпуля Натаниэль Филлипс попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает издание Evening Standard.

Вест Хэм намерен укрепить линию обороны в январе и готов начать переговоры с Ливерпулем по Филлипсу. "Молотобойцы" утратили на длительный срок Анджело Агбонну и Курта Зума и рассматривают англичанина в качестве замены им.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел лишь 4 поединка в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что в подписании Филлипса также заинтересован Ньюкасл.