Англия

Лондонский клуб хочет подписать гвинейского форварда.

Нападающий Клермона Мохамед Байо попал в сферу интересов Вест Хэма, сообщает портал Le10Sport.

Вест Хэм намерен укрепить линию нападения в январе и попытается приобрести гвинейского форварда. Клермон хочет выручить за своего игрока около 20 миллионов евро, что устраивает лондонский клуб.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 16 поединков в составе Клермона, отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм договорился о продлении контракта с нападающим Майклом Антонио.