Англия

Наставник "ирисок" с нетерпением ждет январского трансферного окна.

Главный тренер Эвертона Рафаэль Бенитес на пресс-конференции перед матчем с Челси в АПЛ заявил, что "ириски" уже работают на трансферном рынке, чтобы усилить состав в январе.

"Почти каждый день вместе с владельцами клуба, председателем и исполнительным директором мы обсуждаем то, что мы хотим сделать сейчас и в будущем. Это касается не только январского трансферного окна, но мы должны быть к нему готовы.

Нам необходимо усилить состав теми игроками, которые прямо сейчас смогут нам помочь. Мы понимаем, что в январе сложно подписать тех футболистов, которых хочется. Клуб работает над подписанием новых игроков, которые смогут помочь Эвертону и сейчас, и в будущем. Мы уже работаем над этим", — приводит слова Бенитеса Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что Эвертон заплатит за Миколенко 23 млн евро.