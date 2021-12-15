Украина

Украинский защитник продолжит свою карьеру в АПЛ.

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко в ближайшее время станет игроком Эвертона, сообщает Paysport.co.

По информации источника, 22-летний украинец уже подписал контракт с "ирисками", которые заплатят за трансфер футболиста около 23 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Миколенко провел 21 матч во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи.

Отметим, что нынешний контракт Виталия Миколенко в Динамо рассчитан до сентября 2025 года.

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