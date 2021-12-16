Англия

Английский защитник высказался о своем будущем.

Центральный защитник Ливерпуля Натаниэль Филлипс высказался о своем возможном уходе из команды Юргена Клоппа, а также рассказал о своих взаимоотношениях с тренерским штабом команды.

Футболист считает, что он готов к новому вызову в карьере.

"Я хочу играть в футбол. Я и мой агент понимаем, насколько высока конкуренция в клубе. Мы поговорили с тренером и пришли к выводу, что мне нужно развиваться. В прошлом году я продемонстрировал хороший рост и, думаю, готов сделать следующий шаг.

Я готов уйти из клуба в январе. Мне нужно получить шанс, чтобы за него зацепиться. в Ливерпуле слишком высокая конкуренция. Я многому научился играя и тренируясь с таким футболистом, как ван Дейк. К тому же, у нас в команде не только защитники, но и нападающие высочайшего класса. Играя против них на тренировках я набирался опыта.

Я не могу жаловаться, ведь даже тренировки повышали мое мастерство и прогресс. Теперь важно сделать следующий шаг", — приводит слова Филлипса Sky Sports.

В текущем сезоне Филлипс провел всего четыре игры за Ливерпуль во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Ранее интерес к защитнику "скаузеров" проявлял Вест Хэм.