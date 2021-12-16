Англия

Футболисты сдали положительные тесты на коронавирус.

Пресс-служба Ливерпуля на официальных ресурсах сообщила о том, что игру против Ньюкасла пропустят сразу три футболиста.

Известно, что из-за положительного теста на коронавирус за "красных" не сыграют Вирджил ван Дейк, Кертис Джонс и Фабиньо.

Fabinho, Curtis Jones and Virgil van Dijk will miss tonight’s Premier League fixture against Newcastle United after registering suspected positive tests for COVID-19. — Liverpool FC (@LFC) December 16, 2021

Отметим, что матч Ливерпуль — Ньюкасл состоится 16 декабря на Энфилде. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Ливерпуль — Ньюкасл.