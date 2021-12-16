Пресс-служба Ливерпуля на официальных ресурсах сообщила о том, что игру против Ньюкасла пропустят сразу три футболиста. 

Известно, что из-за положительного теста на коронавирус за "красных" не сыграют Вирджил ван Дейк, Кертис Джонс и Фабиньо.

Отметим, что матч Ливерпуль — Ньюкасл состоится 16 декабря на Энфилде. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. 

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция поединка Ливерпуль — Ньюкасл.