Пресс-служба Ливерпуля на официальных ресурсах сообщила о том, что игру против Ньюкасла пропустят сразу три футболиста.

Известно, что из-за положительного теста на коронавирус за "красных" не сыграют Вирджил ван Дейк, Кертис Джонс и Фабиньо.

Fabinho, Curtis Jones and Virgil van Dijk will miss tonight’s Premier League fixture against Newcastle United after registering suspected positive tests for COVID-19.