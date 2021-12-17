Англия

Украинец все ближе к Туманному Альбиону.

Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко входит в сферу интересов Эвертона.

Как сообщает Liverpool Echo, Динамо потребует за крайнего защитника около 20 миллионов фунтов стерлингов и отказывается сдавать его в аренду.

Рафа Бенитес обратился к руководству "ирисок" с просьбой подписать украинца, и боссы клуба одобрили его прошение.

Один из источников в клубе сообщил Echo, что Миколенко был в шорт-листе клуба в течение нескольких месяцев, а Эвертон оценил его как одного из ведущих молодых левых защитников в Европе.

Отметим, что главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу подтвердил румынским СМИ информацию о том, что Миколенко переходит в Эвертон.

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