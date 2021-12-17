Украинец все ближе к Туманному Альбиону.
ВИТАЛИЙ МИКОЛЕНКО, ФК ДИНАМО КИЕВ
17 декабря 2021, 00:24
Защитник Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко входит в сферу интересов Эвертона.
Как сообщает Liverpool Echo, Динамо потребует за крайнего защитника около 20 миллионов фунтов стерлингов и отказывается сдавать его в аренду.
Рафа Бенитес обратился к руководству "ирисок" с просьбой подписать украинца, и боссы клуба одобрили его прошение.
Один из источников в клубе сообщил Echo, что Миколенко был в шорт-листе клуба в течение нескольких месяцев, а Эвертон оценил его как одного из ведущих молодых левых защитников в Европе.
Отметим, что главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу подтвердил румынским СМИ информацию о том, что Миколенко переходит в Эвертон.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.