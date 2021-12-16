Коуч Динамо рассказал о трансфере футболиста.
Виталий Миколенко, Getty Images
16 декабря 2021, 19:25
Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу подтвердил переход Виталия Миколенко в английский Эвертон.
"Он перешел в Эвертон. В Англию. После Ярмоленко, это первый крупный трансфер, который провернуло киевское Динамо.
Миколенко — это молодой игрок, который является примером для других, которые приезжают. Очень важно, помимо результата давать молодым игроком прогрессировать и расти", — сказал Луческу в интервью Telekom Sport.
Отметим, что ни киевский клуб, ни Эвертон еще не подтвердили на официальном уровне переход Виталия Миколенко.
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