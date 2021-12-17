Англия

Немецкий специалист прокомментировал успех команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о победе над Ньюкаслом (3:1) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.

"Соперник борется за сохранение прописки в АПЛ, все делал на поле ради победы, имел очень защитную организацию игры, повел в счете – это все рецепт для сложного матча. Но все же мы выиграли и полностью заслужили победу.

Думаю, гол Александера-Арнольда – лучший дальний удар сегодня. Абсолютно сумасшедший гол. Его техника удара находится абсолютно на другом уровне, очень здорово наблюдать за ним. В такой ситуации иметь смелость нанести такой удар – основа для таких голов. Здорово", – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Ливерпулем и Ньюкаслом.