Мерсисайдцы рассчитывают на футболиста в этом сезоне.
Джо Гомес, Getty Images
15 декабря 2021, 15:57
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп опроверг информацию об уходе защитника Джо Гомеса в январе на правах аренды.
Интерес к английскому центрбеку приписывался Астон Вилле, однако Клопп не намерен отпускать своего игрока.
"Очевидно, что он проводит не лучший сезон, но такое случается. Мы сохраняем терпение, Джо также его сохраняет.
Я не планирую отпускать никого в январе на правах аренды", – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.
В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных".
Ранее сообщалось, что Вест Хэм готов начать переговоры с Ливерпулем по трансферу защитника Натаниэля Филлипса.