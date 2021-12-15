Англия

Мерсисайдцы рассчитывают на футболиста в этом сезоне.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп опроверг информацию об уходе защитника Джо Гомеса в январе на правах аренды.

Интерес к английскому центрбеку приписывался Астон Вилле, однако Клопп не намерен отпускать своего игрока.

"Очевидно, что он проводит не лучший сезон, но такое случается. Мы сохраняем терпение, Джо также его сохраняет.

Я не планирую отпускать никого в январе на правах аренды", – приводит слова Клоппа официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 8 поединков в футболке "красных".

Ранее сообщалось, что Вест Хэм готов начать переговоры с Ливерпулем по трансферу защитника Натаниэля Филлипса.