Англия

"Красные дьяволы" хотят подписать немецкого защитника.

Защитник Челси Антонио Рюдигер попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает издание Bild.

Юнайтед намерен укрепить линию обороны следующим летом и хотел бы заполучить Рюдигера, который может стать свободным агентом. "Красные дьяволы" рассчитывают, что новый главный тренер Ральф Рангник может убедить немецкого центрбека присоединиться к ним.

В подписании 28-летнего игрока также заинтересованы ПСЖ, Реал Мадрид и Бавария.

В текущем сезоне Рюдигер провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также проявлет интерес к полузащитнику Марселя Бубакару Камара.