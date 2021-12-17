Англия

Английский клуб доволен прогрессом молодого вингера.

Манчестер Юнайтед должен в ближайшее время продлить соглашение с нападающим Энтони Элангой, сообщает издание The Telegraph.

Юнайтед доволен прогрессом Эланги после прихода в клуб Ральфа Рангника и решил продлить с ним контракт. Стороны уже согласовали условия нового долгосрочного соглашения и могут его официально оформить в ближайшее время.

Эланга присоединился к академии Юнайтед из Мальме в2014 году.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел три поединка в первой команде "красных дьяволов".

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед заинтересован в подписании защитника Челси Антонио Рюдигера.