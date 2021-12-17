Англия

Украинец близок к переходу в английский клуб.

Защитник Динамо Виталий Миколенко может стать игроком Эвертона в ближайшее время.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, Миколенко уже прибыл в расположение Эвертона для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит 21-23 миллиона евро.

Стороны уже согласовали детали сотрудничества и должны сегодня оформить контракт после успешного медобследования.

В составе "ирисок" Миколенко станет заменой защитнику Люке Диню, который испортил отношения с главным тренером Рафаэлем Бенитесом и может покинуть клуб в январе.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 21 поединок в футболке киевлян, отличившись тремя голами.

Ранее переход Миколенко в Эвертон подтвердил главный тренер Динамо Мирча Луческу.