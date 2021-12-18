Англия

Форвард рассматривает вариант с уходом из МЮ.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд открыт к возможности перехода в Барселону, сообщает издание Mundo Deportivo.

Контракт Рашфорда с МЮ истекает в 2023 году, и он готов покинуть родной клуб. Барселона хочет воспользоваться этой ситуацией и в данный момент рассматривает различные варианты осуществления трансфера.

В подписании английского форварда также заинтересован ПСЖ.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 12 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что нападающий МЮ Эдинсон Кавани согласился на переход в Барселону.