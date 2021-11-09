Великобритания отметила заслуги футболиста перед Отечеством.
маркус рашфорд, getty images
09 ноября 2021, 17:14
Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской Империи.
Принц Уильям в Виндзорском замке во время официальной церемонии наградил молодого футболиста. Рашфорд активно принимает участие в акциях по бесплатному питанию бездомных детей.
Мать 24-летнего футболиста Мелани, в честь которой назвали склад продовольственного банка за ее работу в области искоренения продовольственной бедности, также посетила данное мероприятие.