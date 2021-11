Нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии Маркус Рашфорд стал кавалером Ордена Британской Империи.

Принц Уильям в Виндзорском замке во время официальной церемонии наградил молодого футболиста. Рашфорд активно принимает участие в акциях по бесплатному питанию бездомных детей.

A shining example to all of us 🌟



Dr Marcus Rashford MBE everybody 🎖👏#MUFC pic.twitter.com/dEVSzr1p8l