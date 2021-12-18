Испания

Опытный форвард может вскоре присоединиться к каталонцам.

Нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани договорился о переходе в Барселону, сообщает издание Marca.

Кавани согласился перейти в Барселону в январе, где он должен стать заменой для завершившего карьеру Серхио Агуэро. Ожидается, что уругвайский форвард подпишет краткосрочный контракт до конца сезона.

МЮ не станет удерживать 34-летнего игрока, так как это поможет клубу разгрузить зарплатную ведомость.

В текущем сезоне нападающий провел 8 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

Ранее сообщалось, что Барселона отказалась от идеи возвращения нападающего Алексиса Санчеса.