Туринский клуб хочет укрепить атакующую линию.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
18 декабря 2021, 15:53
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Tuttosport.
Обамеянг испортил отношения с тренерским штабом Арсенала и выпал из состава команды. Ювентус готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать габонского форварда в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне Обамеянг провел 15 поединков в футболке "канониров", отличившись семью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус также заинтересован в подписании нападающего ПСЖ Мауро Икарди.