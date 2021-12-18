Англия

Туринский клуб хочет укрепить атакующую линию.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает издание Tuttosport.

Обамеянг испортил отношения с тренерским штабом Арсенала и выпал из состава команды. Ювентус готов воспользоваться этой ситуацией, чтобы подписать габонского форварда в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Обамеянг провел 15 поединков в футболке "канониров", отличившись семью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус также заинтересован в подписании нападающего ПСЖ Мауро Икарди.