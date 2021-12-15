Италия

"Бьянконери" намерены сыграть на личной неприязни между Мауро и Лионелем Месси.

Ювентус не оставляет надежд на то, что форвард ПСЖ в январе все-таки переедет в Турин, несмотря на то, что тренер парижан Маурисио Почеттино хочет оставить аргентинца в команде — уверяет Tuttosport.

"Старая синьора" намерена арендовать Икарди до конца сезона с правом выкупа.

Мауро недоволен количеством игровой практики, которую он получает с приходом в команду Лионеля Месси. Кроме того, между двумя аргентинцами существует личная неприязнь после того, как Месси поддержал своего друга Макси Лопеса, жену которого Ванду Нару увел Икарди.

Именно на том, что при Месси в ПСЖ Икарди не имеет шансов там раскрыться, и хочет сыграть Ювентус.

За свою карьеру 28-летний Икарди провел 8 матчей за национальную сборную Аргентины (1 гол) и выступал за Сампдорию (33 матча во всех турнирах, 11 голов), Интер (219, 124) и ПСЖ (76, 36).