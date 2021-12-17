Англия

Футболист поддерживает форму самостоятельно.

Нападающий лондонского Арсенала и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг подвергся жестким санкциям со стороны своего клуба.

Помимо лишения капитанской повязки, а также исключения из состава на ближайшие поединки, клуб из Северного Лондона принял решение отстранить футболиста от тренировок с командой.

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По информации The Telegraph, Обамеянг не был допущен к занятиям с основным составом команды и тренируется индивидуально. Такая санкция будет сохраняться по меньшей мере до отъезда форварда на Кубок африканских наций, который начинается 9 января.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел за Арсенал 15 матчей во всех турнирах, в которых сумел отличиться семью забитыми мячами, а также отдал две результативные передачи.

Ранее главный тренер "канониров" Микель Артета подтвердил, что Обамеянг не сыграет против Лидса.