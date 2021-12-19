Украинский защитник записал на свой счет результативное действие.
Александр Зинченко, getty images
19 декабря 2021, 17:28
Манчестер Сити в рамках поединка восемнадцатого тура чемпионата Англии отправился в гости к Ньюкаслу.
Александр Зинченко, который получил место в стартовом составе, отметился результативной передачей в середине второго тайма.
Украинский защитник сделал выверенный пас на Рияда Мареза на край штрафной, а тот отправил мяч в сетку ворот "сорок".
Отметим, что данная связка также удачно сработала в матче против РБ Лейпцига в Лиге чемпионов, но тогда ассист Зинченко не помог "горожанам" набрать очки.
Матч Ньюкасл — Манчестер Сити начался в 16:00. Следить за ключевыми событиями встречи можно на Football.ua.