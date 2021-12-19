Англия

Лондонцы не хотели играть против "волков".

Челси пытался перенести поединок восемнадцатого тура чемпионата Англии против Вулверхэмптона.

Как сообщает издание The Telegraph, сегодня утром английская Премьер-лига отклонила запрос лондонцев отложить матч.

Отметим, что в субботу не состоялось пять из шести запланированных матчей.

Начало встречи Челси — Вулверхэмптон запланировано на 16:00 по киевскому времени. Следить на событиями матча можно на Football.ua.

Напомним, что клубы английской Премьер-лиги проведут заседание относительно COVID-ситуации в чемпионате.