Лондонцы не хотели играть против "волков".
Челси - Вулверхэмптон, getty images
19 декабря 2021, 14:43
Челси пытался перенести поединок восемнадцатого тура чемпионата Англии против Вулверхэмптона.
Как сообщает издание The Telegraph, сегодня утром английская Премьер-лига отклонила запрос лондонцев отложить матч.
Отметим, что в субботу не состоялось пять из шести запланированных матчей.
Начало встречи Челси — Вулверхэмптон запланировано на 16:00 по киевскому времени. Следить на событиями матча можно на Football.ua.
Напомним, что клубы английской Премьер-лиги проведут заседание относительно COVID-ситуации в чемпионате.