Англия

В поединке 18 тура АПЛ "горожане" обыграли Ньюкасл.

В поединке 18 тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити в гостях уверенно обыграл Ньюкасл (4:0).

По информации OptaJoe, третий мяч в исполнении Рияда Мареза после результативной передачи Александра Зинченко, стал 105 для "горожан" в рамках матчей АПЛ в 2021 году.

Таким образом, Манчестер Сити обновил собственный рекорд по забитым голам за календарный год в высшем дивизионе Англии. Предыдущий рекорд в 104 гола был установлен в далеком 1929 году.

Отметим, что до конца нынешнего сезона "горожанам" еще предстоит провести два матча АПЛ против Лестера и Брентфорда.

После 18 матчей Манчестер Сити с 44 очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая Ливерпуль на три балла.