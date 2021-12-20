Англия

Форвард Ливерпуля прокомментировал исход поединка накануне.

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль оступился в гостевом поединке против лондонского Тоттенхэма, сыграв вничью (2:2) против соперников, которые до этого не проводили официальные поединки в течение двух недель.

Тоттенхэм — Ливерпуль 2:2 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, нападающий "красных" Диогу Жота, на счету которого первый забитый мяч его команды в данной игре, оценил отчетную встречу.

"Мы провели достаточно интенсивный поединок. Сложная игра от начала и до конца, очень много различных событий. Считаю, что нам удался хороший первый тайм, а во второй соперники поняли линию атак чуть выше на нашей половине. У них были свои шансы, у нас — свои.

После перерыва мы сыграли чуть менее напористо, а удаление сделало невозможным выходы в атаку под конец встречи. Отсутствие ключевых футболистов также сказалось на нашей игре. COVID-19 снова в деле — ротация в последние минуты до старта поединка, отмена игр, неуверенность в том, будем ли мы вообще играть, или нет. Приходится с этим справляться.

Мы хотели сыграть на победу, но, как только остались вдесятером, то думали исключительно о том, как бы не проиграть. Этого не случилось, поэтому мы должны быть немного удовлетворены.

Конечно, итоговый результат мог быть и лучше. Но мог быть и хуже! Сейчас мы на три очка отстали от одного места, но это всего лишь одна осечка конкурентов и одна наша победа. Ситуация не из приятных, но трагедии делать никто не собирается", — подытожил португальский футболист.

Ливерпуль в следующем туре сыграет домашний матч против Лидса.