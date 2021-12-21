Авторитетный портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков по итогам 18 тура английской Премьер-лиги.

В команду недели АПЛ попал украинский универсал Манчестер Сити Александр Зинченко, который отметился результативной передачей в матче против Ньюкасла (4:0).

Отметим, что в число лучших попали сразу семь представителей команды Хосепа Гвардиолы.

Символическая сборная лучших игроков 18 тура АПЛ:

Вратарь: Эдерсон (Манчестер Сити)

Защитники: Александр Зинченко (Манчестер Сити), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Ромен Саисс (Вулверхэмптон), Жоау Канселу (Манчестер Сити)

Полузащитники: Габриэль Мартинелли (Арсенал), Мартин Эдегор (Арсенал), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Рияд Марез (Манчестер Сити)

Нападающие: Харри Кейн (Тоттенхэм), Габриэл Жезус (Манчестер Сити).

Ранее сообщалось, что АПЛ не планирует приостанавливать сезон из-за вспышек коронавируса.