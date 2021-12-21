25-летний украинец отметился результативной передачей в матче против Ньюкасла.
Александр Зинченко, Getty Images
21 декабря 2021, 16:18
Авторитетный портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков по итогам 18 тура английской Премьер-лиги.
В команду недели АПЛ попал украинский универсал Манчестер Сити Александр Зинченко, который отметился результативной передачей в матче против Ньюкасла (4:0).
Отметим, что в число лучших попали сразу семь представителей команды Хосепа Гвардиолы.
Символическая сборная лучших игроков 18 тура АПЛ:
Вратарь: Эдерсон (Манчестер Сити)
Защитники: Александр Зинченко (Манчестер Сити), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Ромен Саисс (Вулверхэмптон), Жоау Канселу (Манчестер Сити)
Полузащитники: Габриэль Мартинелли (Арсенал), Мартин Эдегор (Арсенал), Бернарду Силва (Манчестер Сити), Рияд Марез (Манчестер Сити)
Нападающие: Харри Кейн (Тоттенхэм), Габриэл Жезус (Манчестер Сити).
Ранее сообщалось, что АПЛ не планирует приостанавливать сезон из-за вспышек коронавируса.