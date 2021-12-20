Англия

Шесть из десяти матчей 18 тура АПЛ были перенесены.

Сегодня, 20 декабря, прошло экстренное заседание английской Премьер-лиги, на котором обсуждалась возможная приостановка сезона из-за вспышек коронавируса в нескольких клубах. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, АПЛ не собирается приостанавливать сезон или даже переносить один полный тур, несмотря на резко возросшее число заболеваний коронавирусом в клубах за последний месяц.

Ожидаемое голосование за перенос клуба не состоялось, а вместо этого лига рекомендовала проводить матчи в соответствии с ранее намеченным календарем. Для этого подходят все клубы, в которых есть 13 здоровых игроков и вратарь.

Таким образом, два ближайших тура АПЛ пройдут по запланированному графику, несмотря на то, что шесть из десяти матчей минувшего уик-энда в рамках 18 тура были перенесены на неопределенный срок.

Помимо этого, клубы продолжают обсуждать отмену переигровок матчей третьего и четвертого раундов Кубка Англии, а также проведение полуфиналов турнира в формате одной встречи.

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