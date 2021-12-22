Англия

Английский хавбек рассказал о предстоящем отрезке в календаре

Полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от Boxing day и рождественского периода, когда команды проходят через плотный график, накануне встречи с Лестером.

"Для нас футбол — это смысл жизни, поэтому мы хотим выступать на максимальном уровне каждый раз, когда выходим на поле. К сожалению, в подобные периоды сезона это очень сложно сделать.

Сейчас еще и COVID-19 вносит свои изменения, поэтому становится все труднее. Я обеспокоен тем, что никто не думает о благополучии игроков. Поймите правильно, мы все хотим играть, но с таким календарем показывать себя с лучшей стороны практически невозможно.

Я знаю, что люди сейчас скажут, что нам платят много денег именно из-за этого. Я это прекрасно понимаю, но футбол все равно для нас на первом месте. Те футболисты, которые играют еще и на международном уровне, — у них отпуск две-три недели в году. Этого попросту недостаточно для восстановления.

Я не считаю, что организаторы должны слушать только нашу позицию, но хотя бы брать в учет наше мнение", – приводит слова Хендерсона BBC.

Матч Ливерпуль – Лестер в 1/4 финала Кубка английской лиги состоится на Энфилде в среду, 22 декабря, и начнется в 21:45 по киевскому времени.