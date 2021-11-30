Испания

Каталонцы по-прежнему намерены расстаться с бразильским полузащитником.

Барселона заинтересована в подписании двух футболистов из Манчестер Юнайтед и готова задействовать в сделке Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что каталонцы намерены обменять бразильца на Эдинсона Кавани или Антони Мартиаля.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 11 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись одним голом.

Напомним, что Филиппе Коутиньо не горит желанием покидать Барселону в ближайшее трансферное окно.