Украина

Клубам осталось лишь объявить о трансфере украинского защитника.

Итальянский журналист Фабрицио Романо заявил, что сделка по трансферу защитника киевского Динамо Виталия Миколенко в Эвертон завершена.

"Эвертон уладил все детали для подписания Миколенко. Я сообщал несколько дней назад, что игрок уже прошел медицинский осмотр. Все, что осталось сейчас — объявить о трансфере. Сделка завершена", — сказал Романо на своем канале Twitch, слова которого приводит Goodison News.

Ранее сообщалось, что Миколенко подпишет пятилетний контракт с клубом АПЛ, а сумма трансфера составит около 23 миллионов евро.

Ранее итальянский журналист Джанлука Ди Марцио рассказал об интересе итальянских клубов к форварду Динамо Владиславу Супряге.