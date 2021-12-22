Англия

Испанский специалист поделился мнением о результате команды.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги прокомментировал ничью с Барселоной (1:1) в перенесенном матче 4-го тура Примеры.

"Наша команда много боролась, показала характер и амбиции. Жаль, что мы пропустили со стандарта – мы знали о силе Араухо, но не смогли ничего ему противопоставить.

Во втором тайме мы начали играть лучше и доминировали на поле. Мы заставили Барселону сомневаться в себе, но красная карточка изменила ситуацию и заставила нас отойти назад. Команда выполнила невероятный объем работы. Лишь в последнем моменте Дембеле мы предоставили им шанс", – приводит слова Лопетеги Diario de Sevilla.

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