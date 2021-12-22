Испания

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Барселона в рамках перенесенного поединка четвертого тура чемпионата Испании отправилась в гости к Севилье.

Каталонцы пропустили на исходе получаса игры после точного удара Алехандро Гомеса, но смогли восстановить паритет под занавес тайма.

В середине второй половины игры Кунде оставил "нервионцев" в численном меньшинстве, однако Барселона так и не смогла этим воспользоваться.

Обзор матча:

Севилья — Барселона 1:1

Голы: Гомес, 32 — Араухо, 45

Севилья: Буну — Кунде, Фернандо, Диего Карлос, Рекик — Жордан, Дилейни (Аугустинсон, 86), Ракитич (Гудель, 70) — Окампос (Фатторе, 90+1), Рафа Мир (Эн-Несири, 70), Папу Гомес (Хуанлу, 86)

Барселона: тер Штеген — Араухо, Пике, Эрик Гарсия (Ленгле, 72), Альба — Френки де Йонг (Люк де Йонг, 85), Бускетс, Гави — Дембеле, Ютгла (Нико Гонсалес, 73), Эззальзули

Предупреждения: Дилейни, Хуанлу — Бускетс, Эззальзули, Гави

Удаление: Кунде, 64