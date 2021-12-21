Испания

Наставник каталонского клуба поделился мыслями накануне поединка Ла Лиги.

В рамках перенесенного четвертого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона в гостях сыграет с Севильей.

Главный тренер "блаугранас" Хави Эрнандес прокомментировал предстоящий поединок, отметив силу соперника в структуре клуба.

"У нас есть отличный стимул, но победить в этом матче будет очень тяжело — нам будет противостоять отличная команда с прекрасной организацией. Мы встретимся с прямым конкурентом и команда должна осознавать всю сложность предстоящей встречи.

Нам нужно брать пример с Севильи — они очень сильны не только на поле, но и в раздевалке. Мончи — один из ведущих специалистов в своей области.

У нас сейчас 16 очков отставания от Реала, но мы ничего не исключаем, в том числе и чемпионскую гонку. У нас есть шанс зацепиться за Лигу чемпионов и нам нужно им воспользоваться", — приводит слова испанского специалиста ESPN.

Поединок Севилья — Барселона состоится сегодня, в 22:30 по киевскому времени.

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