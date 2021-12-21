Испания

Наставник Севильи поделился ожиданиями накануне поединка Ла Лиги против Барселоны.

В рамках перенесенного четвертого тура испанской Ла Лиги Севилья встретится на своем поле с каталонской Барселоной.

Главный тренер "нервионцев" Хулен Лопетеги поделился мыслями накануне поединка, избежав сравнения нынешнего главного тренер "блаугранас" с предшественником — Рональдом Куманом.

"Нам предстоит встретиться с соперником, который сосредоточен на достижении определенных целей. Это очень опасный соперник, когда он настолько консолидирован.

Я не люблю сравнивать тренеров, тем более Хави только начинает свой путь. Точно могу сказать, что эта Барселона лучше, чем та, что была год назад. У Барселоны молодые, но очень талантливые футболисты с международным опытом.

Я не занимаюсь математикой и не буду считать что будет при том или ином исходе матче. Мы должны выиграть, а потом будем смотреть в турнирную таблицу", — приводит слова специалиста Marca.

Поединок Севилья — Барселона состоится сегодня, в 22:30 по киевскому времени.

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