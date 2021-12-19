Англия

Мадридцы намерены сохранить бразильского нападающего.

Арсенал работает над подписанием нового соглашения с бразильским нападающим Габриэлем Мартинелли.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, переговоры о новом контракте начнутся в ближайшие несколько недель.

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Отметим, что текущая договоренность между лондонским клубом и 20-летним нападающим подходит к концу летом 2024 года.

В текущем сезоне Габриэль Мартинелли провел 14 матчей на клубном уровне, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.