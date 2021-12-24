Встреча команд не состоится в запланированный день.
Бернли – Эвертон, Getty Images
24 декабря 2021, 13:57
АПЛ приняла решение перенести матч 19-го тура между Бернли и Эвертоном из-за осложнений, связанных с коронавирусом, сообщает официальный сайт лиги.
Изначально встреча команд должна была состояться на Терф Мур в воскресенье, 26 декабря, однако Эвертон попросил перенести поединок на более поздний срок из-за кадровых проблем. Руководство АПЛ рассмотрело просьбу ливерпульского клуба и пошло им на уступки.
Ранее из-за новой вспышки коронавируса АПЛ уже перенесла с рождественского периода такие матчи, как Вулверхэмптон – Уотфорд и Ливерпуль – Лидс.
На данный момент Эвертон занимает 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 19 очками, тогда как Бернли идет на 18-м месте с 11 пунктами.