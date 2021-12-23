Англия

Английский чемпионат продолжает страдать из-за пандемии.

Английская Премьер-Лига приняла решение перенести два поединка Boxing Day по причине большого количества зараженных коронавирусом в командах чемпионата.

Речь идет о матчах Вулверхэмптон — Уотфорд и Ливерпуль — Лидс.

Оба поединка должны были состояться в воскресение, 26 декабря в 14:30 по киевскому времени. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Кроме того сообщается, что клубная база Лидса закрыта на карантин. В то же время, лига не собирается приостанавливать соревнования и намерена в дальнейшем переносить или не переносить матчи в индивидуальном порядке.

Ранее из-за вспышки коронавируса руководство Серии В приняло решение перенести ближайшие два тура на неопределенный срок.