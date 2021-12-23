Англия

Испанский специалист рассказал о ситуации с защитником "ирисок".

Главный тренер Эвертон Рафа Бенитес прокомментировал ситуацию вокруг защитника Люки Диня в преддверии возможного трансфера игрока Динамо Виталия Миколенко.

"На данный момент Динь может сыграть во встрече с Бернли. Не знаю, что произойдет перед матчем, но на данный момент – да.

Хочу прояснить ситуацию, с самого начала Люка был для нас ключевым игроком. Он – важный игрок, выкладывается во время матчей и тренировок. Дело не в тренере и футболисте, а в болельщиках и клубе.

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Люка – наш игрок. Все говорят об игроках на трансферном рынке, но в данный момент я сконцентрирован на имеющихся игроках. Люка входит в число этих игроков, надеюсь, он будет готов к Бернли", – рассказал Бенитес в комментарии изданию Liverpool Echo.

Матч Бернли – Эвертон в 19-м туре АПЛ запланирован на воскресенье, 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в подписании Диня в январе заинтересован Наполи.