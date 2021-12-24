Ивуариец может присоединиться к лондонскому клубу.
Франк Кессье, Getty Images
24 декабря 2021, 14:20
Полузащитник Милана Франк Кессье может стать игроком Тоттенхэма, сообщает портал Calciomercato.
Кессье не может договориться о продлении контракта с Миланом, который истекает в 2022 году, и Тоттенхэм готов воспользоваться этой возможностью. В подписании ивуарийского хавбека также заинтересованы ПСЖ и мадридский Реал.
В текущем сезоне 25-летний игрок провел 21 поединок в футболке "россонери", отличившись пятью голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также готов побороться за защитника Атлетико Кирана Триппьера.