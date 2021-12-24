Англия

Ивуариец может присоединиться к лондонскому клубу.

Полузащитник Милана Франк Кессье может стать игроком Тоттенхэма, сообщает портал Calciomercato.

Кессье не может договориться о продлении контракта с Миланом, который истекает в 2022 году, и Тоттенхэм готов воспользоваться этой возможностью. В подписании ивуарийского хавбека также заинтересованы ПСЖ и мадридский Реал.

В текущем сезоне 25-летний игрок провел 21 поединок в футболке "россонери", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также готов побороться за защитника Атлетико Кирана Триппьера.