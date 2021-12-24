Испания

В услугах англичанина заинтересован Ньюкасл и еще два клуба АПЛ.

Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в услугах 31-летнего англичанина заинтересован Ньюкасл, который готов сделать футболиста самым высокооплачиваемым игроком. Помимо "сорок" в нем заинтересованы Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм.

Однако отмечается, что мадридский клуб готов отпустить игрока, но хочет получить более 20 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Триппьер провел 17 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.

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