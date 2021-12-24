Англия

"Красные дьяволы" продолжат сотрудничество с юным шведом.

Нападающий Энтони Эланга продлил контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.

Молодой вингер поставил подпись под контрактом с "красными дьяволами" до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Эланга присоединился к академии Юнайтед из Мальме в 2014 году. В текущем сезоне 19-летний швед провел три поединка в первой команде МЮ.

Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани согласился перейти в Барселону.