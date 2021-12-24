"Красные дьяволы" продолжат сотрудничество с юным шведом.
Энтони Эланга, Getty Images
24 декабря 2021, 16:13
Нападающий Энтони Эланга продлил контракт с Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт английского клуба.
Молодой вингер поставил подпись под контрактом с "красными дьяволами" до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.
Эланга присоединился к академии Юнайтед из Мальме в 2014 году. В текущем сезоне 19-летний швед провел три поединка в первой команде МЮ.
Ранее сообщалось, что нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани согласился перейти в Барселону.