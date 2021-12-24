Англия

Шведский вингер прокомментировал подписание нового договора.

Нападающий Энтони Эланга поделился мнением о продлении контракта с Манчестер Юнайтед.

Юный вингер подписал соглашение с английским клубом до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

"Моей главной амбицией всегда было выступать в Манчестер Юнайтед. Здесь очень высокая планка, но новый контракт – очень важный момент на моем карьерном пути. Здесь идеальные условия для следующего шага, у игроков и тренеров мирового уровня можно учиться каждый день.

Я очень рад, что клуб показал такое доверие, хотел бы поблагодарить семью и весь персонал за поддержку. Знаю, что благодаря упорному труду и устремленности можно добиться шанса в таком особенном клубе. Не терпится продолжить свой прогресс", – рассказал Эланга в комментарии официальному сайту клуба.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 3 поединка в футболке "красных дьяволов".