Англия

"Красные дьяволы" следят за американским защитником.

Защитник Лейпцига Тайлер Адамс попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает портал The Athletic.

Юнайтед хочет укрепить правый фланг обороны и попытается подписать американского фулбека. Руководство МЮ рассматривает 22-летнего игрока в качестве альтернативы Кирану Триппьеру, которым также интересуются Ньюкасл и Тоттенхэм.

Конкуренцию Манчестер Юнайтед в борьбе за Адамса намерен составить Арсенал.

В текущем сезоне защитник провел 20 поединков в футболке "быков".

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед также заинтересован в подписании защитника Челси Антонио Рюдигера.