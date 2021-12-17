Англия

Египтянин отметился результативным действием в 15 матче подряд.

В поединке 17 тура английской Премьер-лиги Ливерпуль уверенно обыграл Ньюкасл (3:1). В этой встрече форвард "красных" Мохамед Салах отметился голом.

По информации ESPN, эта встреча стала для египетского нападающего 15 подряд в АПЛ, в которой он отметился результативным действием.

Таким образом, Салах повторил рекорд по длительности результативной серии в АПЛ, который ранее удерживал нападающий Лестера Джейми Варди.

В нынешнем сезоне Салах провел 23 поединка во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал девять ассистов.

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