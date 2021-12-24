Англия

Хавбек заявил о желании продолжить выступления в клубе.

Полузащитник Лидса Калвин Филлипс рассказал о том, что хочет как можно скорее вернуться в общий строй и планирует продлить контракт с клубом.

"Сейчас я хочу думать лишь о том, как восстановиться. Регулярно общаюсь с владельцем клуба, хочу подписать новый контракт. Я очень счастлив здесь.

Стою ли я 60 млн фунтов? Думаю, что это больше психологический момент. Но не буду говорить, что я не стою этих денег", – рассказал Филлипс в интервью изданию Daily Mail.

Действующий контракт Филлипса с Лидсом рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "павлинов", отличившись одним голом и одним ассистом.

Напомним, Филлипс получил травму подколенного сухожилия в начале декабря и вылетел на два месяца.