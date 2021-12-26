Англия

Немецкий специалист прокомментировал игру вратаря.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился своим мнением о выступлениях голкипера Кепы Аррисабалаги накануне встречи с Астон Виллой.

"Я очень доволен в целом. Возможно, это не очень подходящее слово, но я очень впечатлен Кепой. Это не должно быть сюрпризом, потому что как человек и спортсмен он показывает успешную игру за нас и делает то, что умеет лучше всего.

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Он показывает это каждый день на тренировках и получает вознаграждение. Поэтому он и показывает такую игру. Он нужен нам в такой форме. У нас сильная вратарская группа и Кепа входит в нее", – приводит слова Тухеля издание Daily Mail.

Матч Астон Вилла – Челси в 19-м туре АПЛ состоится в Бирмингеме в воскресенье, 26 декабря, и начнется в 19:30 по киевскому времени.